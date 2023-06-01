32歳の現役アナウンサーが、お酒の席における“過去の苦いトラウマ”を明かし、“婚約者”にも顔を曇らせる場面があった。【映像】「一番嫌だな…」現役アナの“トラウマ”6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚