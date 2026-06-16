34歳の美人経営者の友人として、過去の人気恋愛リアリティー番組の出演者たちが登場し、スタジオが「全員見たことある！」と大興奮する場面があった。【映像】“サプライズゲスト”3人の登場に騒然6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を