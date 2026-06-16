日経平均株価は2日連続で最高値を更新し、初めて7万円の大台を突破しました。16日の平均株価は、一時、取引時間中の最高値を更新して、初めて7万円を超えました。日銀が金融政策決定会合で「追加利上げ」を発表すると、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が強まり、2営業日連続で終値の最高値を更新しました。SMBC日興證券・手島直樹本店長：週初のアメリカとイランの“戦争終結”、この話が好感を持たれた。きょうは、日銀の金融政