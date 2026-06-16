日本銀行の内田真一副総裁は１６日の記者会見で、病気治療の入院のため１５、１６日の金融政策決定会合を欠席した植田和男総裁の体調について、「短期の入院なので、大きな影響はないと思っている」と説明した。植田氏の欠席が政策判断に与える影響にも言及し、「議論をずっと主導してきた総裁がいないことは寂しく思うが、組織として政策をやっているので基本的に（影響は）ない」と語った。白血病治療のため昨年１１月から先