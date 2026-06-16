G7サミットの昼食会に臨むトランプ米大統領＝16日、フランス東部エビアン（ゲッティ＝共同）【エビアン共同】トランプ米大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け「今後は第2段階に入る。より簡単になると思う」と述べ、覚書締結後のイランとの協議を楽観視した。イランと「公正で良い合意」を交わしたと自賛した。先進7カ国首脳会議（G7サミット）が開かれたフランス東部エビアンで記者団に語った。