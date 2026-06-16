イングランドサッカー協会（FA）は16日、FIFAワールドカップ2026の登録メンバーからDFティノ・リヴラメントが離脱し、代わりにDFトレヴォ・チャロバーを追加招集することを発表した。W杯本大会の初戦が日本時間18日5時に迫るなか、イングランド代表は直前のメンバー変更を発表。14日のトレーニング中に筋肉系を負傷したリヴラメントの離脱が正式に決定。これに伴い、チャロバーが登録メンバーに含まれることになった。なお、チ