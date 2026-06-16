16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。震度5弱を観測した埼玉・本庄市のJR本庄駅から中継です。運転を見合わせていた高崎線ですが、20分ほど前に上り線の運転の再開というアナウンスがあり、改札を通る多くの人の姿がありました。ただ、下り線については、午後11時を過ぎた今でも運転再開を見合わせています。そして、本庄駅の外のロータリーには、赤いバスがあります。こちらは、JRの運転の