ボートレース大村のＧII「ボートレース発祥地記念第３０回モーターボート誕生祭」は１７日に開幕する。河野大（３７＝徳島）がエンジン抽選で引き当てたのは５７号機。新エンジンになって３節で相場は不透明だが、初下ろしから山田理央→渡辺豊が好パワーを発揮した好調機だ。前検では「悪くはないけど、バイオ特有なのか、起こしのもたつきが気になる。班では木下選手がいいと言っていたけど、他とは一緒」と目立つ雰囲気で