ボートレース宮島のＧIII「マスターズリーグ第２千デイリースポーツ杯」は１７日、開幕する。黒崎竜也（５０＝三重）は今月１１日が誕生日で、今節が５０歳になって最初のレースだ。前節の津マスターズリーグで優出（５着）、３場所前のとこなめでも優出（６着）と、近況は好ムードで「流れがいい？ありがとうございます」と笑みを浮かべた。今節の相棒は前回の周年記念で永井彪也が苦戦した７９号機だが「片面だけペ