FIFAワールドカップ（W杯）に出場中のサッカー日本代表は16日の練習がオフとなり、ベースキャンプを張る米テネシー州ナッシュビルの練習施設のクラブハウスが報道陣に公開された。W杯ムードを高めるため、クラブハウス内の至る所に日の丸があり、合言葉の「最高の景色を」やアイデンティティーとして掲げる「誇り」「責任」「礼節」「団結」「覚悟」も目立つ位置に掲出。米MLSナッシュビルの施設だが、大会期間中は森保ジャパン