友人が連れてきた“婚約中”の32歳現役アナウンサーに対し、余計な“酒癖”を暴露してしまったことで、スタジオから「まじ余計なこと言う」などのツッコミが殺到する場面があった。【映像】こめおの“余計なお世話”に批判殺到6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男