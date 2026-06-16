歌手・森高千里（57）の“絶対領域”がのぞく最新ショットに、反響が寄せられている。【映像】「若返りすぎ」森高千里の絶対領域のぞく最新ショット（複数カット）1987年にメジャーデビューし、「私がオバさんになっても」「気分爽快」など数々のヒット曲を世に送り出してきた森高。1999年に俳優の江口洋介と結婚、その後は子育てのために仕事をセーブしていたが、2012年、デビュー25周年をきっかけに本格