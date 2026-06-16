ボートレース蒲郡の「トランスワードトロフィー２０２６」は１７日、開幕する。清水敦揮（４５＝岡山）の相棒は、２連率２４％の４７号機。３節前には今シリーズに参戦している中野夢斗が駆って優出（３着）しているエンジンだが「一から調整をやらないといけない感じ。足も乗り心地も全部良くない。このままの状態ではレースに行きたくない」と首をかしげる。当地成績は直近５節で３優出１Ｖと好相性。それも５節すべてで準