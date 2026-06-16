サッカーイラン代表 PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で6月15日（日本時間16日）、イラン代表がアメリカのロサンゼルスで行われたグループステージG組初戦でニュージーランド代表と対戦し、2⁻2で引き分けて勝ち点1を獲得。 イラン代表のアミール・ガレノエイ監督は、政治的緊張関係の影響を受ける中、多くのファンの声援に感謝を述べた。