サッカーニュージーランド代表 PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で6月15日（日本時間16日）、ニュージーランド代表がアメリカのロサンゼルスで行われたグループステージG組初戦でイラン代表と対戦し、2⁻2で引き分けて勝ち点1を獲得。 ニュージーランド代表のダレン・ベイズリー監督は、2010年以来通算3度目の出