【新華社北京6月16日】中国国防部の陳曦（ちん・ぎ）報道官は16日、日本の2026年版防衛白書の素案が中国を引き続き「これまでにない最大の戦略的挑戦」と位置づけ、「総合的な国力」で対応すると明記したとの質問に対し、日本はアジア太平洋地域の「火薬庫」になりつつあると指摘した上で、日本の「新型軍国主義」を警戒し、阻止しなければならないと強調した。陳氏は次のように述べた。日本はいわゆる「中国の軍事的脅威」を