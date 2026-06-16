JAXA（宇宙航空研究開発機構）の小惑星探査機「はやぶさ2」は、2031年に直径約11mの小さな小惑星「1998 KY26」を探査する予定です。接近に成功すれば、太陽系の多数派に関する詳細な観測データを提供してくれることになるでしょう。しかしここで、ハーバード大学のAbraham Loeb氏などの研究チームは、1998 KY26に関するユニークな説を提唱しました。それは、1998 KY26の正体は天然の天体ではなく、旧ソ連（ソビエト社会主義共和国