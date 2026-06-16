１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、取引時間中として初めて７万円台をつけた。終値は前日比８７円ちょうど高の６万９４０４円５０銭となり、２日連続で最高値を更新した。日本銀行が大方の予想通り、利上げを決定し、外国為替市場の円相場が大きく変動しなかったことから、投資家に安心感が広がった。米イランの戦闘終結への合意を好感した前日の急上昇に続き、半導体関連の一部銘柄を中心に買われた。