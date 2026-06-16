セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年プロジェクトの一環として、人工DNAを封入した「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を制作したことを発表した。6月23日より渋谷PARCO 6階「SEGA STORE TOKYO」にて期間限定で展示される。 【画像あり】ソニックを分析してDNAを制作、フィギュア内部に 1991年の誕生以来、ソニックは「青い身体」「音速で走る超スピード」「冒険心」「自由でクールな性格」といった個