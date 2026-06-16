HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジョバンニ ムペツイ ペリカール] 1 - 2 [コランタン ムテ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、ジョバンニ ムペツイ ペリカールとコランタン ムテが対戦した。 第1セットはジョバンニ ムペツイ ペリカールが7-6で先取