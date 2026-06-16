ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太がＭＣを務めるＴＢＳ系「黄金のワンスプーン！」が１６日放送された。プロ級の料理テクニックを誇る速水もこみちがゲスト出演。「スパイスは６０種類ぐらい。（配合で）オリジナルで作れるんです。期限切れになりそうなものを組み合わせて、そのときにしかできないようなスパイスもできるので、ある意味無限」とこだわりを熱弁。マイ包丁は１００本以上だという。速水は日本テレビ系「ＺＩＰ！」