卓球女子の張本美和が１６日、自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「今日で１８歳になりました！１７歳最後の大会を優勝で終わることができとても良かったです！」などと記し、誕生日を報告した。張本は１４日のコンテンダー・ザグレブで女子シングルスと大藤沙月と組んだ女子ダブルスで優勝した。「１年がとても早く過ぎてしまいましたが、今日から新たに１８歳のスタートです！支えてくださる全ての方々へ感謝の気