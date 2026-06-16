群馬県上野村の村営住宅に太陽光発電設備などを設置する工事の入札をめぐり、入札情報を事前に漏らしたなどとして、警察は、群馬県上野村の職員と東京電力パワーグリッドの社員の男らあわせて3人を逮捕し、村役場を家宅捜索しました。官製談合防止法違反の疑いなどで逮捕されたのは、群馬県上野村の職員・黒沢力容疑者（43）、東京電力パワーグリッド高崎支社の社員・千木良利昭容疑者（63）東京エネシスの社員・成田光範容疑者（5