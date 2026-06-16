「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）日本ハムが今季１０度目の完封勝ちで、同最多タイの貯金７とした。先発の北山は六回途中４安打無失点で６勝目。不慣れな敵地のマウンドに４四死球と苦しみながらも粘り「何とかチームが勝ったので、役割としては全うできたかな」と汗をぬぐい「今日は中継ぎ陣の人に感謝の気持ちがすごいあります」と、無失点リレーの救援陣に感謝した。五回には７日のヤクルト戦（神宮