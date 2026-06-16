サッカー元日本代表でガンバ大阪の宇佐美貴史選手（34）が16日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、5大会連続での出場となった長友佑都選手（39）について語った。宇佐美選手は、2018年のW杯ロシア大会でともに代表として戦った長友選手について「ピッチ内でも外でも太陽のような人」と表現。映像で見る印象のままの人かと聞かれ、「（その）ま