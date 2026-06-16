無免許運転で人身事故を起こし、現場から逃げたとして、18歳の男が逮捕されました。 無免許過失運転致傷とひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、三重県津市の飲食店店員の男(18)です。 警察によりますと、男は16日未明、津市の国道23号で無免許で乗用車を運転中、信号待ちをしていた乗用車に追突し、運転していた津市の女性(68)の顔にけがを負わせた疑いが持たれています。 この事故でさらに前の乗用車も巻き込ま