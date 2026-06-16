34歳美人経営者が“婚約者”に対して放った「浮気するかも」発言について、友人でタレントの休井美郷が「ちょっと違う視点でも見てほしい」と意図を釈明する場面があった。【映像】休井ら“サプライズゲスト”3人の登場に騒然6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男