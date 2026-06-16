政府は16日、性的少数者への理解を促す「LGBT理解増進法」に基づく初の基本計画を閣議決定した。学校や地域、職場などでの啓発推進や相談体制の整備を進めていく。 関連記事：産業競争力強化法の改正案が可決、税額控除か減価償却費の初年度一括計上が選択可能に 国がリーフレットや研修動画を作成し自治体に提供。行政職員や教職員への研修や、スクールカウンセラーの活用などの相談対応を盛り込んだ。