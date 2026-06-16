ダンスボーカルグループ「DA PUMP」で「SHINOBU」として活動し、現在は地元・沖縄県で民宿を経営している宮良忍さん（46）の公開した最新ショットに多くの反響が寄せられている。【映像】美人妻との家族ショット（複数カット）1997年にDA PUMPの初期メンバーとしてデビューし、1998年から5年連続でNHK紅白歌合戦に出場、連続テレビ小説「ちゅらさん」にも出演した宮良さん。2006年にグループを脱退、芸能界を引退したが、2025