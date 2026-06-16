【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１５日、エルサレムで記者会見を開き、レバノン南部に軍の駐留を続ける考えを示した。イランは米国との戦闘終結に向けた合意を巡り、レバノンでの親イラン勢力ヒズボラとイスラエルの戦闘停止を求めている。ネタニヤフ氏は、米国とイランの合意について「歴史的な勝利だ」と評価した。米国が１４日にイランとの合意を発表して以降、ネタニヤフ氏が立場を表明