アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受けて、「今後はもっと簡単になる」と述べ、協議の先行きに楽観的な見方を示しました。アメリカトランプ大統領「イランとの合意はまとまり、成功するはずだ。第2段階に移るが、今後はもっと簡単になるだろう」トランプ大統領は16日、このように述べて、今後のイランとの協議に楽観的な見方を示しました。アメリカとイランは19日に予定される署名式典