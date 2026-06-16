きょう（16日）午後8時すぎ、岡山県美作市入田の国道で女性が大型トラックにはねられ死亡しました。 【事故現場の地図】国道で大型トラックに歩行者がはねられる女性が死亡 警察によりますと、大型トラックは50代の男性が運転していたということです。警察は死亡した女性の身元の確認を進めるとともに、事故の原因を調べています。