ボートレース尼崎の「第３７回サンスポグリーンカップ争奪戦」が１７日に開幕する。竹田辰也（４２＝山口）が手にした５２号機は２連率２４％でこれまで目立った機歴はなし。「体感が良くないです。ローの回転が鈍い。バイオ燃料のせいではなくエンジンですね。心もとない感じです。走りだしたらヤバイ感じではないんですけど、スタートをアジャストしたら置いていかれそうな感じ。尼崎にしては本当に回ってない。どうやってト