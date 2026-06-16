ボートレース住之江の「ＭＢ選手会会長杯２０２６ダイスポジャンピーカップ」は１６日、準優３番勝負の３日目が行われた。茅原悠紀（３８＝岡山）は準優１０Ｒ、４コースから２着として優出切符をゲットした。ただ「ダメですね。全体的に合ってない。これに乗ってたら下手くそになっちゃいそう」と舟足には不満で表情も渋い。それでも「このままじゃ良くない。ムチャクチャ出さないとダメ。調整を変えていく」と優勝戦に向けて