トランプ米大統領（右）と話すウクライナのゼレンスキー大統領＝16日、フランス東部エビアン（ウクライナ大統領府提供・共同）【エビアン共同】先進7カ国首脳会議（G7サミット）は16日、ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領を交えて情勢を討議した。トランプ米大統領は討議終了後、和平に「ロシアは合意すべきだ」と記者団に述べ、ゼレンスキー氏と同日改めて会談すると明らかにした。ロイター通信によると、ゼ