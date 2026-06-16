G7サミットに出席のためフランスを訪れている高市総理は16日、ブラジルのルラ大統領と個別に会談し、南米の関税同盟「メルコスール」との間で、EPA＝経済連携協定の交渉を始めることで合意しました。高市総理「本日、ルラ大統領と日メルコスールEPAの交渉開始を確認できる首脳共同声明を発出できることは、大変喜ばしく思っております」高市総理はブラジルのルラ大統領とおよそ30分間、会談し、両首脳はブラジルなど南米5か国が加