高市総理は日本時間のきょう、ブラジルのルラ大統領と会談し、南米5か国で作る「メルコスール」とEPA＝経済連携協定の交渉を始めることで合意しました。高市総理「本日、ルラ大統領と日メルコスールEPAの交渉開始を確認できる首脳共同声明を発出できることは、大変喜ばしく思っております」高市総理はおよそ30分にわたってブラジルのルラ大統領と会談し、南米5か国で作る共同体「メルコスール」と「EPA＝経済連携協定」の交渉に入