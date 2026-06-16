27歳の人気モデルが、美背中あらわ＆ボディラインが際立つ純白のウェディングドレス姿を披露し、スタジオから「きれい…」とため息が漏れる場面があった。【映像】27歳人気モデルの美背中あらわな白ドレス姿6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結