ギタリストの布袋寅泰（64）が、妻で歌手の今井美樹（63）を絶賛し注目を集めている。【映像】布袋寅泰との夫婦ショットやライブの思い出写真これまでにもInstagramで、結婚記念日を祝う様子や長女の肩を抱いた親子ショットなど、プライベートの様子を発信してきた布袋。妻・今井美樹を「最高でした」と絶賛15日には、8月6日まで全国23カ所・全25公演のツアーを行っている今井が投稿した大阪での動画を引用し、ス