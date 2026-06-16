９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・品川区の桐ヶ谷斎場で営まれた。バラエティー番組「さんまのスーパーからくりＴＶ」で共演したお笑いタレントの明石家さんま（７０）は玉緒さんに最後の別れを告げた。葬儀の場にめったに姿を見せないさんまは?珍しい?喪服で参列。歌手の和田アキ子とすれ違いざまに言葉を交わしていたが、報道陣への対応はせず会場をあとにした。さんまは