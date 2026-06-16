「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」ＣＥＯの溝口勇児氏が１６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、招待状ビリビリ騒動に言及した。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎関西版」に出演していた?初期アバター?こと青山裕太氏が前日、リアルバリューの西川将史ＣＯＯから食事会の招待状が届いたことを明かし、Ｘに「オレは令和の虎派です」とビリビリに破り捨てる動画を投稿し、炎上していた。令和の虎二代目主宰の林尚弘氏