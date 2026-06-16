◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）西武・西口文也監督が、球団初の優勝を成し遂げた交流戦のＭＶＰに長谷川信哉外野手を指名した。この日は「３番・一塁」で先発出場し、４打数２安打１盗塁と躍動した２４歳の若武者に、指揮官も「打つ方となると長谷川がいいところで活躍してくれた。本当にチームを引っ張ってくれたと思う」と手放しで称賛した。９、１０日の広島戦（ベルーナＤ）では２戦