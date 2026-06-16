◇交流戦西武1―0阪神（2026年6月16日甲子園）西武・桑原将志が値千金の一打でチームに交流戦初優勝をもたらした。0―0の5回1死二塁で「チャンスの場面だったので何とかしようと思い打席に入った」。才木の初球のスライダーに対して果敢に仕掛け、先制の適時打を中前に運んだ。両チーム唯一の点をもたらし「最終的に勝てて良かった」と喜びをにじませた。DeNA時代の23年に交流戦を制覇した経験がある。西武への移籍1