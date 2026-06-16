「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）広島が交流戦最終戦に敗れ、５勝１２敗１分の借金７で全日程を終えた。交流戦５勝は２１年の３勝に次ぎ、球団ワースト２位タイとなった。この日、打線は相手先発・北山の前にあと一本が出なかった。二回は先頭ファビアンの二塁打で無死二塁とし、１死一、三塁を攻めたが後続を立たれた。四回は１死一、三塁では持丸が一ゴロ併殺打。試合後、新井監督は「いい投手なのでね