中国の消費動向を示す5月の「小売売上高」は前の年の同じ月に比べ0.6％のマイナスでした。マイナスとなるのは、3年5カ月ぶりです。中国の国家統計局は16日、5月の経済動向の統計を発表しました。このうち、消費動向を示す「小売売上高」は前の年の同じ月に比べ0.6％のマイナスでした。「小売売上高」がマイナスとなるのはコロナ禍で消費が低迷した2022年12月以来、3年5カ月ぶりです。品目別では、家電や音響類が15.6％のマイナス、