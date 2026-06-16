去年3月、夫と二人で暮らすアヤさんは、大好きな炭酸水の在庫を確認し「またネットで注文しないと」と思っていた。その日、お風呂を上がってアヤさんが向かったのは台所。のどが渇いていた彼女は、台所に置いてあった飲みかけのペットボトルをそのまま口に含んだ。次の瞬間異変を感じ「洗剤、飲んじゃったの！」と夫を呼んだ。実は数日前、いつも使っていた洗剤ディスペンサーが壊れてしまったため、アヤさんは洗剤をペットボトル