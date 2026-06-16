今年3月、月に2回ほど登山を楽しむグループが埼玉県の山へ出かけた。しばらく登ったところでリーダーが休憩を呼びかけ、取り出したのが熊撃退用のスプレー。近年、熊による被害が相次いでおり、補助金を出す自治体も増え、専門家も推奨している熊撃退用スプレー。だが誤作動防止のストッパーが付いていることが多く、実際に熊と遭遇しても咄嗟に操作できないことがある。説明書きにも「正しい使用方法を確認し、いざという時に備え