今年1月、兵庫県に住むコスプレ好きの女子高校生は、人気アニメ『終末のワルキューレ』に登場する筋肉ムキムキのキャラクター・始皇帝のコスプレをどうしてもやりたいと思っていた。彼女のもとに届いたのは、シリコーン製の筋肉モリモリ男子のスーツ。早速着てみようとしたところ、スーツの内側が何だか粉っぽい。「洗ってから着た方がいいか」と思った彼女は、メイクを落とし、お風呂に入るついでに筋肉スーツを洗うことにした。