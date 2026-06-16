夜11時過ぎ、一人で家にいた女性がふと立ち上がった瞬間、天井に大きなムカデがいたことに気づく。大の虫嫌いの彼女はパニックに。その時、殺虫剤があることに気づいた。しかし父の「梅雨の時期になるとムカデがよく出るから。殺虫剤でもなかなか死なないんだよ」という言葉がよぎる。確実に一撃で仕留めるには、と考えた末に彼女が思いついたのが掃除機だった。こうして掃除機で吸い取る捕獲作戦を決行。恐る恐る中を確認すると、