2019年、都内でIT系の会社を経営し、インスタグラムで1万人のフォロワーを持つインフルエンサーでもあったさはらえりさんはある事件に巻き込まれた。2019年8月、お盆休み初日の土曜日。茨城県守谷市である会社員の男性が東京方面へ車を走らせていると、突然猛スピードで白い車が前に割り込んできた。しばらくすると走り去ったが、再び前に割り込み怒鳴りながら車線をはみ出してきた。あおり運転の車に強引に止めさせられると、男が